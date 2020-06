Klopp pide aplazar cualquier tipo de celebración

Reino Unido va camino de los 300.000 casos confirmados de coronavirus, y ya ha superado los 40.000 fallecidos debido a la enfermedad. Motivos más que suficientes para que Klopp pida dejar las celebraciones por la Premier para otro momento.

El Liverpool, salvo catástrofe deportiva sin precedentes, ganará, tarde o temprano, la Premier. Pero las celebraciones del título tendrán que esperar, porque la situación no es propicia para ello.

Y no porque haya que mantener las distancias, o porque no será vistoso hacerlo en estas circunstancias. No. Klopp considera que es inadecuado hacerlo en medio de la pandemia.

"Llegará el día en que la vida reanudará su curso normal. Cuando alguien haya encontrado la vacuna, cuando alguien haya encontrado una solución a este problema, cuando las tasas de infección sean cero o más bajas, ese día llegará. Ese día, finalmente tendremos el derecho de celebrar lo que queramos celebrar", afirmó el alemán, en una charla con 'Sky Sports'.

De hecho, Klopp dijo que no tendría problema en celebrar la Premier a mediados de la próxima temporada. "Si esto tiene que suceder durante la jornada 12 o 13 de la próxima temporada, ¿quién lo evitará?", continuó.

"Podemos presentar el trofeo a la ciudad y subir al autobús. Si otras personas piensan que estamos locos, sinceramente, no me importa", dijo, para finalizar, el entrenador del Liverpool.