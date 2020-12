Klopp pone las pilas al Liverpool: "No me gustó cómo jugamos"

El Liverpool dejó escapar dos puntos de su último partido de la Premier. Reid marcó primero para el Fulham y Salah logró salvar un empate.

Tras el choque, Klopp reconoció que no fue su mejor choque. "No estoy frustrado, pero tardamos media hora en arrancar... Eso hace que el partido sea más difícil", analizó.

Cree, además, que la hinchada dio un plus al Fulham. "Es la primera vez que ha aficionados en mucho tiempo y el ambiente les ayudó", prosiguió.

Y puso las pilas a los suyos para el futuro: "No me gustó cómo jugamos, hubo muchos gritos... Pudimos solucionarlo un poco en los primeros 15 minutos, aunque en el segundo tiempo no fue mucho mejor que en la primera media hora. Pudimos haber perdido. Al final sumamos un punto, eso es todo".