Klopp protegió la unidad del vestuario

El Liverpool venció este domingo al Sheffield United y Curtis Jones, además de Adrián, le dedicó el triunfo a Alisson Becker, a su familia y a su padre, que falleció recientemente.

Y el técnico 'red', Jürgen Klopp, habló sobre ello en rueda de prensa: "Nunca he dudado de la unión de este equipo. El mundo funciona así: si ganamos un partido hemos demostrado estar juntos".

"Y si no ganamos un partido hemos demostrado que no estamos juntos... no es así de sencillo. Fue una semana especial y, sí, fue un gesto muy bonito por parte de Curtis Jones dedicarle su gol a Alisson", agregó.

En la misma línea, Klopp zanjó el tema: "Estaba claro que sería así, que íbamos a intentarlo todo. No solo por Alisson, pero obviamente también por él".