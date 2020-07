Klopp quería jugar unos minutos en el último partido... pero no le dejan

El Liverpool despedirá la temporada en la que por fin volvió a ganar la Premier League ante el Chelsea, pero no lo podrá hacer repitiendo lo que sucedió en su último título liguero.

En 1990, Kenny Dalglish saltó al terreno de juego ante el Derby County cuando su equipo ya era campeón -y él entrenador- y pudo también festejar el campeonato desde el césped.

Por ello, desde el Liverpool se pensó en repetir lo ocurrido con Jürgen Klopp, pero no será posible. "No, no hay opción", explicó Klopp recientemente.

Las cosas han cambiado mucho y las leyes son mucho más estrictas en este 2020. Además, todo lo vivido con el COVID-19 ha dificultado aún más que se tenga esta excepción con el germano.

Hay que recordar que Klopp fue jugador antes de ser entrenador y pasó prácticamente toda su carrera en el Mainz 05. Lleva retirado desde 2001.