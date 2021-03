Klopp quitó a Salah y su agente incendió las redes ¡solo con un punto!

Minuto 62 del Liverpool-Chelsea. Los 'reds' caían por 0-1 y Klopp intentó arreglarlo desde el banquillo. El entrenador eligió a Diogo Jota y Oxlade-Chamberlain, pero sorprendió al quitar a Salah.

El egipcio salió del césped junto a Jones con cara de pocos amigos. Pero no fue el único de su entorno que pareció no entender el movimiento del técnico 'red' que, dicho sea de paso, no sirvió de nada en el marcador.

Ramy Abbas Issa, agente de Salah, tuiteó justo cuando se produjo el cambio. Lo curioso es que su mensaje superó los 2.500 retuits y los 4.500 'likes'... ¡con solo un punto!

Como suena. Ni dardos, ni indirectas, ni quejas, ni emojis ni imágenes. Nada. Pero parece que las redes entendieron a la perfección ese punto. Pocas veces se contó tanto con tan poco.