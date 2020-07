Klopp recordó a su padre: "No me pudo ver como entrenador"

Klopp es uno de los entrenadores más exitosos del mundo del fútbol, pero tiene una espinita clavada. Su padre jamás le ha visto triunfar. Falleció cuatro meses antes de que se hiciera técnico de fútbol. En una entrevista con 'The Sun', el preparador 'red' habló sobre ello.

"Me apoyó mucho a través de toda mi carrera. Hubo duras críticas, pero, por desgracia, no vivió para ver mi carrera de entrenador. No pudo ver mi verdadera carrera como entrenador. Murió cuatro meses antes de que yo me convirtiera en uno", afirmó.

"Todavía es difícil a veces. Lo que realmente es raro es que tengo 53 años, y, cuando me miro en el espejo en un cierto ángulo, me parezco a mi padre. Toda mi vida me he parecido a mi madre. De repente, algo cambió, es realmente curioso", dijo además.

En caso de que su padre siguiera vivo, estaría infinitamente orgulloso de su hijo. Klopp conquistó Alemania de la mano del Borussia Dortmund y, actualmente, está conquistando Inglaterra con el Liverpool. Son ya dos grandes ligas en las que ha dejado su huella.