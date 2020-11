Klopp recordó la goleada del City para motivar a sus jugadores

El Liverpool se hizo con la pasada Premier League con mano de hierro. Pudo ganar el título ante el Manchester City, pero el cuadro 'skyblue' le endosó un contundente 4-0.

Precisamente ese resultado lo utilizó Jürgen Klopp para advertir y motivar a su equipo. "Si no estás 100% concentrado contra el City, vas a perder a lo grande. No sé si necesitamos ese partido como prueba, pero ese es el caso, al 100%", recordó en la rueda de prensa previa.

"Era la primera vez que íbamos a ganar la Liga en Inglaterra y no tenía ni idea de cómo preparar el partido. No quiero sobrecargar a los chicos diciéndoles: 'Muchachos, olviden lo que paso hace tres días. Ahora, viene el City y podemos demostrarle al mundo entero... bla, bla, bla'. Yo no hago esto y no se si fue lo correcto o no. Solo sé que mis jugadores quisieron ganar ese partido pero no estuvimos tan concentrados como solemos en esos partidos", argumentó.

Sobre el propio City, explicó que "son muy intensos". "Eso es lo que me tiene preocupado y no el último partido que jugamos, el anterior. Estamos listos para competir, pero para eso tienes que jugar con una organización casi perfecta y necesitas ser valiente. Jugar tu fútbol también y causarles problemas. Todo junto suena fácil y no es ingeniería aeroespacial, pero es relamente difícil hacerlo bjao tanta presión", sentenció Klopp.