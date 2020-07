Klopp regalará su medalla de campeón a los juveniles que no la tienen

Jürgen Klopp es un entrenador de plantilla, que sabe cuidar a sus jugadores, como explicó Van Dijk. El técnico alemán ha tenido un gran detalle para los futbolistas que menos han jugado.

La Premier League pone un baremo para tener la medalla de campeón. El futbolista ha tenido que jugar al menos cinco partidos para poder tener el obsequio de la competición.

"Si juegas un partido, deberías tener una medalla. Si no juegas ningún partido, deberías tener una medalla. No sé a quién se le ocurrió esa idea, pero no creo que sea algo bueno", dijo antes de jugar el Liverpool contra el Aston Villa.

Explicó Klopp que "la gente no entiende qué tan importante es para el equipo ganar un torneo". "Entrenas cinco millones de veces al año y, si no lo haces al máximo nivel, no tienes oportunidades de ganarlo", añadió.

Son tres los futbolistas que no tendrían la medalla, Harvey Elliot, recién renovado por los 'reds', Neco Williams y Curtis Jones, quien se estrenase como goleador en la Premier League este domingo.

"Estos chicos van a tener una medalla, incluso si la tengo que producir yo mismo. Pueden quedarse con la mía. Si son parte de la plantilla, merecen la medalla", sentenció.