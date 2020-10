Klopp rindió tributo a John Lennon cantando canciones de los Beatles

Estamos en pleno parón internacional, pero eso no parece importarle a Klopp. El técnico alemán aprovechó la soledad en los campos de entrenamiento para cantar.

El germano, en el día que John Lennon cumpliría 80 años, se dispuso a entonar la letra de las canciones del mítico componente de los Beatles.

'Imagine', 'Yellow submarine' y 'all you need is love' fueron los temas protagonistas para el pertinente homenaje.

"Mi madre siempre me lo decía de niño. La mejor banda del mundo son los Beatles y teníamos que estar de acuerdo en eso", dijo Klopp.