Klopp se burló de Mojica por su "teatro del bueno"

En tiempos de VAR resulta incomprensible que los futbolistas finjan agresiones. Mojica probó suerte ante el Liverpool, y solo rascó una falta... y las burlas de Klopp por intentarlo.

Una de las pocas ventajas del fútbol a puerta cerrada es que se escucha todo, o casi todo, lo que se dice a pie de campo. Hemos oído a los porteros bramar, a los jugadores quejarse, y cómo suenan de verdad las patadas al balón... y a la tibia.

En el Atalanta-Liverpool escuchamos también una conversación poco habitual, la que tuvo Klopp con el cuarto árbitro de la contienda, tras una falta señalada contra Wijnaldum por soltar el codo a Mojica.

El colombiano cayó desplomado de espaldas tras notar el contacto de su rival. Este se protegió con los brazos y tocó en la cara al jugador del Atalanta. Estaba amonestado, y Mojica buscó sin disimulo que pareciera una agresión para que se fuera a la calle.

No coló, y el árbitro solo señaló falta, mientras Mojica se recuperaba lentamente del trauma aparentemente sufrido en su rostro. Y mientras eso pasaba, Klopp charlaba con el cuarto árbitro.

"¿Va en serio?", espetó, tras ver cómo se señalaba falta a favor del rival. "Me he roto cinco veces la nariz, eso no es ni falta", espetó al asistente. Una frase que quedó claramente registrada por los micrófonos, y que está dando de qué hablar en las redes.