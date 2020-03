Klopp se irritó por una pregunta del coronavirus y se enfadó con el periodista

Mucho tiene en qué pensar Jürgen Klopp, cuyo Liverpool debe remontar el 1-0 del Metropolitano en Anfield si quiere seguir defendiendo el trono de campeón en la Champions. Sin embargo, la pregunta de un periodista por el coronavirus le irritó bastante y acabó enfadado por ello.

A cuenta de su cuestión, el entrenador alemán cuestionó al informador si era de Madrid, a lo que él respondió que era argentino, pero ubicado en la capital de España. "¿Y tú estás preocupado por que tu ciudad esté cerrada?", le trasladó a Klopp, algo que respondió con un "pero yo no juego mañana".

Y ahí se mosqueó el preparador 'red'. "El fútbol es un juego nada más. Formamos parte de la sociedad y también nos preocupamos, y esas son las cosas que no me gustan, que te sientes aquí y me hagas esa preguntas", comenzó diciendo.

"Has venido en un vuelo desde Madrid, están cerrando colegios, universidades, pero el fútbol vale la pena para viajar y desplazarse. El fútbol está dentro de un problema común. Nuestro papel es jugar al fútbol, el tuyo es comunicarlo. Espero que lo hagas mejor que las preguntas, sinceramente. Y eso es lo que realmente me cabrea. Yo tengo un problema pero tú no lo tienes, y todos tenemos el mismo problema", continuó con tono muy solemne Jürgen Klopp.