Klopp se resigna: "En la Premier es casi imposible lograr una plaza de Champions"

Después de ganar la última Premier League, Jürgen Klopp ve cómo en esta temporada no solo no defenderá el título, sino que podría quedarse fuera de Europa. Algo que no le sucede al Liverpool desde la temporada 2013-14 y que sería un desastre, más aún en la actual situación económica.

"Significaría una gran pérdida financiera", resumió el alemán, quien departió con Lothar Matthäus sobre la situación del Liverpool y su futuro en una entrevista para 'Bild'. Entiende Klopp las críticas que recibiría, pero está seguro de que el club confiará en él pase lo que pase.

"Soy consciente de que en casi todos los clubes de fútbol del mundo me cuestionarían en una situación como la actual. Esto es completamente normal, la realidad, el negocio. Lo aceptaría de inmediato. Pero es diferente aquí en Liverpool. Nuestros dueños, el director deportivo, incluso los jugadores, nadie duda de nadie aquí. Hemos aceptado la situación por nosotros mismos y luchamos para superarla", espetó.

Cuestionado por las posibilidades de reengancharse a la Champions League, Klopp no lo tiene tan claro: "Me gusta ser optimista, pero en esta liga es casi imposible lograr una plaza de Champions por la gran competencia que tenemos".

"En el Tottenham, Gareth Bale vuelve a jugar y ellos también están en la carrera. Más Manchester City y United, que están lejos. El Chelsea está en ascenso. Alcanzar la clasificación para la Champions a través de la liga será difícil, lo sabemos", continuó.

Dadas sus palabras, Jürgen Klopp parece estar confiado en acabar su contrato, que le vincula al Liverpool hasta 2024. Pero cuando esto pase, ya sabe su futuro: "Tengo claro que me tomaré un año de descanso. Que nadie me llame, ni en cuatro meses, ni después de seis. Me da igual quien me llame, será todo un año sabático".

Es decir, que nada de entrenar a Alemania cuando Joachim Löw se marche. Matthäus le insistió con el tema: "No dije que no quisiera ser el seleccionador, sino que no podría. Para mí sería un honor, pero no puedo. Lo siento mucho si decepciono a alguien diciendo esto, pero no puedo apartarme de mis responsabilidades".

Tras autodescartarse, ¿cuál es el favorito de Klopp para dirigir a la 'Maanschaft'?: "Pienso que Ralf Rangnick es un gran entrenador y que lo sería para una Federación que lleva años intentando cambiar cosas. Ralf podría impulsar muchas cosas y sería una gran elección".