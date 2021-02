Klopp se ve devolviendo la gloria al Liverpool: "Estoy lleno de energía"

El Liverpool no es el que era la pasada temporada. Suma 30 puntos menos, ha tenido muchos problemas con las lesiones y, aunque arrastra tres derrotas seguidas, Jürgen Klopp cree que está capacitado para darle la vuelta a la tortilla. Él mismo lo dijo en la rueda de prensa previa al duelo de Champions con el RB Leipzig.

"¿Por dónde iban los rumores? ¿Me han echado o me he ido yo? Oh, ninguna de las dos. No necesito un descanso. Mira, la última cosa que quiero es hablar de asuntos privados en una rueda de prensa (en referencia al fallecimiento de su madre)", dijo.

"Todo el mundo sabe que hemos atravesado una racha absolutamente dura, pero eso se sabía desde hace tres semanas. Ha pasado mucho tiempo ya. Siempre lidiamos con ello como una familia, 100%. Cuando vinimos al club, a trabajar... tengo 53 años. He estado en el fútbol durante 30 y he sido entrenador durante 20. Puedo separar las cosas (lo privado y lo deportivo)", añadió.

"No puedo 'apagarme'. No arrastro las cosas, no puedo pasar de una a otra. Si soy reservado, soy reservado. Si es mi fútbol y mi lugar de trabajo, estoy aquí. No me influye nada que esté pasadno a mi alrededor y no hace falta que nadie se preocupe por mí. Puede que no lo parezca porque haga mal tiempo, sea tan blanquito y la barba sea cada vez más gris...", bromeó el técnico.

"Sí, no duermo mucho y mis ojos están así (con bolsas), pero está todo bien. Estoy lleno de energía, sincetamente. La situación es la que hay. No quiero tenerla delante (la mala situación), pero es un desafío interesante. Nadie ha escrito un libro sobre cómo llegaste a una situación así y la resolviste, pero haremos algo parecido. Por favor, mientras lo hacemos, podría ponerse complicado", explicó.

"Resolviéndolo jugando al fútbol, resolviéndolo estando todavía más unidos, resolviéndolo peleando con todo lo qe tenemos, resolviéndolo aprendiendo más de lo que habías aprendido en cada temporada anterior. Sí, ese es el plan que tenemos", ejemplificó Klopp.

"Hemos aprendido un montón. Okey, entiendo que haya mucha gente que no esté contenta con los resultados. Lo pillo. Soy el responsable. Pero, aun así, hemos mostrado un buen juego. Puedes olvidarte de ello, pero no podemos nosotros porque ese es el principio para cambiar las cosas", continuó.

"¿Se cambia una situación como esta jugando mal al fútbol? Nunca he escuchado que alguien lo haga. Necesitamos resultados, pero somos el Liverpool. No podemos estar esperando 60 minutos antes de ir más allá de la línea de la medular. Debemos dominar. Y dominaremos", especificó.

"Estoy listo. Los chicos están listos. Lo daremos todo para resolver la situación. Gracias a todos por vuestro apoyo. No lo veo en realidad, pero la gente me lo cuenta. Estoy muy agradecido por ello, pero la gente puede preocuparse de otras cosas. No hace falta que se preocupen por mí", dijo sobre las muestras de cariño que ha estado recibiendo.