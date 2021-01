Tottenham y Liverpool se ven las caras este jueves y el duelo entre dos grandes personajes de los banquillos marcó la previa. José Mourinho habló de un Jürgen Klopp con el que no guarda una excelente relación.

"No soy amigo de Klopp, pero es que nunca pasé tiempo con él. Nuno fue mi jugador, Rodgers trabajó en el mismo club que yo durante unos años... Si tenemos algo en común o conocemos bien a alguien, podemos decir que somos amigos o nos cae bien. Con Jürgen, solo he coincidido en los minutos de antes y de después del partido", dejó claro un Mou que también habló de Frank Lampard.

"Somos colegas de profesión, no tengo problemas con él y no me consta que él los tenga conmigo, pero Klopp y yo no somos amigos", recalcó el portugués.

Antes de concluir, Mou sí que mandó un recado por la diferente vara de medir con la que se le trataba a él en comparación al germano. "Cuando no me portaba bien, pagaba el precio: veía los partidos por televisión o tenía multas altas. Para otros -por Klopp-, no sucede lo mismo", explicó.

"Yo sentía que tenía que cambiar mi comportamiento, pero no puedo hablar por los demás...", concluyó el entrenador del Tottenham.