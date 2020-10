Klopp ya ha dejado atrás el 7-2: "Lo saqué todo, está superado"

Jürgen Klopp ofreció unas declaraciones a la 'BBC Sport' para hablar sobre la dolorosa derrota por 7-2 ante el Aston Villa. El entrenador del Liverpool explicó que tuvo que enviarle un extenso mensaje a su plantilla para intentar levantarle el ánimo.

"La noche después del partido no fue la mejor de mi vida, pero me levanté por la mañana y sabía que tenía que hablar con ellos, pero no los iba a tener aquí", recordó el técnico alemán.

Y añadió: "Así que les mandé un mensaje realmente largo en el que les decía, más o menos, lo que pensaba sobre lo que había pasado. Después, me sentí mucho mejor. Lo había sacado todo. Desde ese momento pudimos seguir adelante y eso hemos hecho".

"Hemos tenido tiempo de sobra para superarlo. Perder un partido es justo lo contrario de lo que cualquiera desea y por 7-2 lo hace mucho peor, pero puede ser incluso más útil. Tenemos la oportunidad para demostrarlo ante el Everton este sábado. Será interesante porque jugaremos ante un equipo que llega volando después de que nosotros hayamos tenido un tropezón importante. Veremos quien es capaz de lidiar mejor con ello", sentenció Klopp.