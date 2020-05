Klostermann renueva con el RB Leipzig hasta 2024

El RB Leipzig confirmó la renovación del contrato de Lukas Klosterman hasta junio de 2024. La anterior vinculación del zaguero de 23 años alcanzaba hasta mediados de 2021.

Firma así un nuevo contrato el lateral alemán con el equipo en el que ya acumula 159 encuentros oficiales, tras su llegada al filial cuando apenas tenía 18 años.

Con esa edad, en la temporada 2014-15, consiguió debutar en la Bundesliga con el Leipzig, equipo en el que se ha covertido en un jugador de vital importancia.

"Estoy contento de haber renovado con RB Leipzig y de que ahora tenga claro mi futuro. He estado aquí en Leipzig durante años y he crecido mucho aquí, personalmente y como jugador. Quiero ser parte del éxito del equipo. Me siento muy feliz aquí y en esta ciudad", comentó Klosterman nada más renovar, en unas declaraciones publicadas por el conjunto alemán.