Kluivert se quedará en Italia pese al COVID-19

Italia es el país con más muertes por el COVID-19. Este jueves incluso superó a China, el país donde surgió el virus. Pese a todo, Kluivert es consciente de ello y no saldrá del país transalpino.

"Incluso si pudiera volver a Holanda, no lo haría. A pesar de tener a mi familia allí. No quiero correr riesgos", dijo el futbolista de la Roma en unas declaraciones en la 'Gazzetta dello Sport'.

Kluivert es muy consciente de la situación actual. "En Roma el clima es bueno y eso ayuda. En casa tengo todas las herramientas que necesito para entrenar", explicó.

"Todas las mañanas me ejercito para mantenerme en forma y seguir moviéndome. Luego cuelgo los vídeo en Instagram, para que otras personas también puedan aprovecharlo. Soy un modelo para muchos futbolistas profesionales y quiero transmitir mi motivación", aseveró.

El futbolista de la Roma explicó cómo vive toda la pandemia en Italia. "Las noticias del norte son terribles. Aquí en Roma la situación no es tan grave, pero por lo que está pasando me tomo el virus muy en serio. Ya no salgo por la ciudad, solo espero que todo pase rápido, no quiero cogerlo ni transmitirlo", sentenció.