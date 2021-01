Koeman apoyó a Griezmann: "Recuperó muchísimos balones y dio una asistencia"

El Barcelona tiene por delante el duelo de Liga contra el Granada y, del que más recientemente tuvo conocimiento, el de Copa del Rey contra el Cornellá en dieciseisavos de final. Ronald Koeman, su entrenador, repasó estas y otras parcelas de la actualidad azulgrana en rueda de prensa. Llamó la atención cómo defendió públicamente a Antoine Griezmann, muy criticado, de quien dijo que recuperó muchísimos balones. También resaltó su asistencia a Messi.

"Es otro partido. No se puede confiar en un resultado que hemos logrado otro día porque es otro contrincante, es otro campo y no sabemos si estamos a nuestro nivel con o sin balón. El contrario nos puede complicar mucho. Hay que ser humilde y hacer las cosas bien. Demostrar personalidad también es muy importante", dijo para comenzar.

"Lo mejor es seguir partido a partido. No estamos en una situación en la que podamos pensar en un partido de Supercopa cuando nos falta jugar el partido de mañana. Nuestra situación en la Liga nos obliga a hacer el máximo para ganar el partido. Lo que viene, ya veremos. Intentar preparar cualquier partido de la mejor manera que podemos", añadió.

Respecto al rendimiento del conjunto fuera de casa, que está siendo muy positivo, comentó: "Sabemos que había una semana fuerte, con tres partidos fuera, y antes habíamos perdido bastantes puntos. Tenemos que recuperar y es una señal que todavía podemos. No estamos en una situación en la que podamos perder más. Es una presión altísima para el equipo. No podemos perder".

"No es mi decisión. Yo creo que podemos decir muchas cosas positivas por la trayectoria que ha hecho Pedri hasta este momento. Nadie ha podido esperar que un chico de su edad ya esté jugando casi todos los partidos. Se lo merece porque ha demostrado, a pesar de su juventud, que parece que lleva muchos años en este club, pero cada jugador y, sobre todo, los jóvenes, siempre van a tener altibajos. Hay que ver cómo su evolución sigue", contestó tras preguntársele por si Pedri debe ir a la Eurocopa.

En Copa del Rey, los azulgranas se verán las caras con el Cornellà. "No me sorprende (la presencia de equipos más humildes en fases avanzadas), en todos los países hay este tipo de eliminatorias. Mereció ganar al Atlético de Madrid. Un equipo modesto tiene más motivación y es un toque para nosotros. Es una eliminatoria bonita, no tenemos que viajar y habrá que adaptarse a las circunstancias del campo. Podemos ver los informes del Barça B, que jugó hace poco contra ellos, pero primero hay otros partidos en los que tendremos que dar el máximo", dijo Koeman sobre ello.

Volviendo a la Liga, dio una actualización sobre cómo se encuentra Umtiti: "Umtiti llevaba mucho tiempo fuera de los terrenos de juego. Está recuperado de sus molestias, pero necesita tiempo para recuperar su nivel. Si Lenglet no está, hay dos centrales que pueden cumplir como Mingueza o Umtiti. La decisión la vamos a tomar esta tarde".

Ilaix, otro jugador que podría ganar protagonismo: "Sabemos que, con Aleñá cedido a Getafe, nos faltaba un jugador e Ilaix ya hizo la pretemporada con nosotros. En los últimos días ha entrenado con nosotros y es una posibilidad que entre en la lista del partido".

"En los partidos en los que hemos tenido buena intensidad con la circulación de balón y hemos encontrado la gente de calidad del centro del campo. El partido de la Juve fuera estuvimos muy bien y el otro día en Bilbao también tras un inicio malo. Hemos dominado y hemos creado oportunidades. Un partido completo es difícil, porque siempre hay cosas que mejorar, pero en esos partidos estuvimos a nuestro nivel", contestó cuando se le pidió que eligiera el mejor partido del Barça este curso.

Abierto el mercado, habrá bajas: "Los jugadores sobre los que pienso que deben buscar una salida ya se lo hemos comunicado, sobre todo Ramón Planes. Yo estoy más pendiente de los entrenamientos y partidos. Al final, siempre es la decisión del jugador, que tiene contrato. Hay algunos jugadores que lo mejor es buscar una salida y tener minutos. Un joven no puede estar un año sin jugar. No es bueno para mejorar como jugador".

Y ¿qué es lo más importante en el progreso de un jugador como Dembélé? "El físico del jugador. Ousmane ha estado bastantes años aquí y ha tenido mucha mala suerte con las lesiones. Es complicado estar a su nivel. Ojalá que siga físicamente bien, está entrenando bien, alegre. Me gusta el jugador porque tiene otras cosas sobre Griezmann, Trincao o Leo. Tiene uno contra uno y puede jugar en ambas bandas. Ojalá que siga a este nivel".

Pero, aunque efectivos como el galo avancen, podría haber incorporaciones: "Para el futuro a corto plazo, es importante. Queremos mejorar la plantilla y todavía pienso que algunas posiciones necesitan más competencia y efectividad. Así pienso yo, pero entiendo la situación del club. Si no es posible, no es posible y esperaremos al año que viene".

Como era de esperar, también se le preguntó al técnico por Leo Messi: "Es un ganador, un jugador que le gusta entrenar y jugar. Como yo, estoy cabreado si pierdo. Leo, desde el primer día que volvió, ha hecho lo máximo para este equipo. En el último partido, nos ayudó mucho para ganar. Tampoco es normal que marque cada día tres goles".

"Yo siempre miro al equipo que va primero si quieres ganar el campeonato. Es complicado porque el Atlético ha estado fortísimo en LaLiga, marca y gana partidos. Estamos en una situación en la que no podemos perder muchos puntos más. Hay que ser realista", analizó sobre sus opciones de ganar el campeonato doméstico.

En esta empresa, podrían jugar un papel clave De Jong o Pedri. El técnico habló sobre su compatriota y volvió a hacerlo respecto al español: "Es verdad que hemos hablado con Frenkie sobre sus cualidades y dónde lo necesitamos. Es un jugador que puede ayudar mucho a construir desde atrás, pero también necesitamos que llegue al área contraria. Está asumiendo más responsabilidad. Pedri ha jugado en varias posiciones con mucha libertad. Cualquier jugador como Pedri, De Jong, Leo o Griezmann necesitan libertad para moverse donde hay espacios. Necesitamos centrocampistas que marquen de ocho a diez goles por temporada".

Ya que mencionó a Antoine, se le preguntó si va por el buen camino: "Cualquier jugador necesita confianza y esto empieza por el mismo jugador. Yo puedo hablar con el jugador, pero la clave está en los jugadores. Antoine trabaja siempre y el otro día recuperó muchísimos balones y dio una asistencia a Leo. Ahora le toca marcar, que es la mejor medicina".

Se acercan las elecciones en el Barça y Koeman quiere que se resuelvan cuanto antes: "Lo mejor es tener presidente cuanto antes posible porque nos da tiempo para hablar sobre fichajes. Por tema de COVID-19, si no se puede, no se puede. Lo más importante del mundo es la salud".