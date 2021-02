Koeman avisó al PSG por hablar de Messi: "Me parece una falta de respeto"

El Barcelona se encontró con un duro escollo en el Nuevo Los Cármenes. Jugó bien, tuvo ocasiones, pero no materializó cuando pudo. El Granada se aprovechó de dos despistes y se puso con un 2-0 que el cuadro azulgrana volteó en la recta final. En la prórroga se impuso y Koeman, en sala de prensa, mostró ese orgullo por la capacidad de reacción.

"Es increíble. El fútbol es increíble. Creo que lo hicimos bien, tuvimos ocasiones para arreglarlo antes. El equipo ha estado enorme. No sé si el penalti fue o no, pero ha sido un grandísimo trabajo de mentalidad del equipo", resaltó el entrenador.

"En la primera parte, el fútbol fue injusto. Entramos muy bien en el partido. Un error por jugar donde no se puede nos costó el primer gol y luego vino el 2-0. Con ese resultado llegó esa mentalidad. No bajamos los brazos. Tuvimos muy mala suerte de no marcar", añadió Koeman.

Cambió su expresión cuando se le mencionaron las palabras de Di María sobre el posible fichaje de Leo Messi por el PSG: "Me parece una falta de respeto. Alguien se puede equivocar en decir una cosa así. Sobre todo por no calentar más el partido de Champions. No es justo, creo que no es respetuoso hacia el Barça hablar así de un jugador que es nuestro. Hablan mucho de Leo, que juega para el Barça. Además, tenemos una eliminatoria contra ellos".

Centrado de nuevo en el partido, Koeman reconoció que esta reacción puede marcar un punto de inflexión: "Sí, partidos así, pasar eliminatorias... ayudan internamente a tener fuerza. Hemos demostrado en el partido, con muchas cosas en contra, que vamos por el buen camino. Son cosas importantes para la temporada".

"Hemos creado muchísimas oportunidades. Otra prórroga y muchos partidos. Tenemos al Betis este domingo. Hay que recuperar y decidir para el domingo. Partidos como este dan vitamina y no cansan", agregó.

Destacó a dos hombres: Jordi Alba y Antoine Griezmann. "Jordi ha demostrado que es un hombre clave en nuestro juego. Es un jugador vital. Ojalá que vuelva a la Selección, no está en mis manos. Griezmann ha trabajado a tope para cambiar el chip, para tener más suerte. Es importante, con él somos más peligrosos", sentenció Koeman.