"Koeman debió tener más personalidad, pero no fue el único culpable"

David Albelda volvió a hablar abiertamente de su disputa con Ronald Koeman en su etapa en el Valencia. Lejos de hacer sangre, el ex centrocampista habló en son de paz e incluso le quitó culpa al neerlandés de lo sucedido.

"Nunca he considerado que Koeman fuera el principal culpable. De lo que acusaba a Koeman era de haber entrado en el juego del presidente de aquel momento de apartar a tres jugadores. Debía haber tenido algo más de personalidad", explicó, y agregó que "Quique Sánchez Flores hace poco vino a decir que a él ya se lo habían propuesto aquello, pero no accedió".

Albelda dice no guardar rencor: "Yo conocí aquí un Koeman, pero hace 13 años de eso. Después ha tenido un bagaje importante de equipos y de la selección holandesa que seguramente habrá cambiado muchas cosas. Habrá mejorado otras cosas".

"En cuanto al cuerpo técnico ha dado un saltito, lleva gente muy preparada a su lado. Tampoco puedo valorarlo mucho actualmente, solo por lo que ves en el terreno de juego. Pero en un entorno tan complicado como el que tiene ahora y con aquella manera de arrancar, con Luis Suárez fuera, Messi casi también, la plantilla por hacer, es difícil sacar una valoración. El Barcelona ha tenido momentos buenos de juego, pero ha tenido momentos muy malos. De hecho, ahora mismo no es un equipo fiable", añadió.

"Todo va a depender de la evolución que haya tenido Koeman como entrenador. Para ver qué rendimiento le saca al Barcelona. Pero será difícil valorarlo porque en un período de cambio como el que está atravesando el Barcelona no sabes qué cuota o qué parte de culpa puede tener el cuerpo técnico, sea para bien o para mal", continuó sobre el camino de Koeman.

Durante los últimos días se recuperó un tuit de Albelda de 2014, en el que pedía que Koeman entrenara al Barça porque así "se igualaría la Liga". El ex centrocampista se ríe de ello: "Me hace gracia. Es que de eso hace seis años. Son muchos años. Era una época en la que yo estaba recién retirado, empecé a trabajar en los medios de comunicación y al final lo que a uno le llega por la cabeza, lo suelta".

Y por último, dice que desde entonces, cada uno fue por su lado: "No, me es indiferente. Yo acabé mi carrera futbolística, lo hice lo mejor que pude en cada momento dentro y fuera del campo. Algunas veces me equivoqué, otras lo hice bien. Como todo el mundo".

Asimismo, valoró el partido entre Valencia y Barça: "Es cierto que el Valencia a nivel de puntos no anda bien, pero también es verdad que fue capaz de vencer en el campo de la Real Sociedad con un gran planteamiento de Javi Gracia, ganó al Real Madrid aquí metiendo cuatro goles y la Liga está llena de sorpresas. Ir de antemano derrotado al campo del Barcelona tampoco es una opción".