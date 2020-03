Koeman desveló que su cláusula para ir al Barça sigue en pie

No hizo falta que un medio lo filtrara o que llegaran rumores: Koeman lo confirmó. Respondiendo a las preguntas del medio 'NOS', el seleccionador de Holanda dejó claro que su cláusula para fichar por el Barcelona como técnico sigue en pie para 2021.

La clave está en que, tal y como él mismo indicó, podría viajar a la Ciudad Condal solo después de la Eurocopa. Como esta se ha aplazado al verano de 2021, será al final de la misma cuando podría dejar el combinado nacional para dirigir a los 'culés'.

"Realmente, no sé qué responder. Eso no se ha discutido en absoluto (que hayan cambiado los términos de su cláusula). Estaba esperando una Eurocopa este verano y, ahora, estoy esperando una Eurocopa en 2021. No puedo pensar en que eso cambie", aseguró el entrenador.

Esto implica que sigue en la recámara del Barcelona. El actual entrenador del plantel, Quique Setién, tiene contrato hasta 2022. Esto significa que, en caso de que la directiva encabezada por Bartomeu precise los servicios de Koeman, tendrá que despedir a su técnico en algún momento.