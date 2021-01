"Koeman dijo cuatro lanzadores y pedí tirar el quinto"

El Barcelona tuvo que esperar hasta el quinto lanzamiento de la tanda de penaltis para pasar a la final de la Supercopa de España. Lo hizo con un lanzamiento de Riqui Puig.

El canterano, que apenas está teniendo minutos para Koeman, se convirtió en el héroe de la noche. Pero ni siquiera estaba entre los elegidos por el técnico para lanzar las penas máximas.

"Ronald ha dado los cuatro primeros lanzadores y ha preguntado quién quería tirar el quinto. Yo he sido el primero en levantar la mano", reconoció el centrocampista en 'Barça TV'.

Unas declaraciones que repitió en 'Vamos'. "No estaba en el papelito y he dicho el primero que quería lanzar el penalti", ratificó Riqui Puig tras llevar al Barcelona a la final.

Eso sí, se notó que el canterano no es experto en estas lides: "Hasta que no puse el balón en el punto no sabía dónde iba a lanzarlo".

"Tenía muchas ganas de marcar el primer gol con el Barcelona. He dicho que quería lanzar el penalti. Muy feliz por meter el gol que nos mete en la final", añadió el canterano del Barcelona.

Incidió Riqui Puig en que se merecieron el pase, "mucho". "La sonrisa nunca la he perdido. Soy un chaval bastante feliz, no me quejo de nada, tengo salud, familia... Si Ronald me da algún minuto, intentaré aprovecharlo. No voy a tirar la toalla nunca, he trabajado muchísimo", sentenció.