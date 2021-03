"Koeman está gestionando muy bien la plantilla y el entorno"

El Barça ha pasado estar casi fuera de la Copa a estar en la gran final de la competición. El conjunto azulgrana logró la remontada ante el Sevilla y tiene una oportunidad de oro para alzar un título.

Unzué, a su paso por 'SER Catalunya', quiso resaltar el trabajo de Koeman al frente del equipo. "Sin conocer lo que sucede dentro da la sensación de que es una persona con muy buena actitud, con carácter y personalidad".

Asimismo, el ex futbolista y ex entrenador continuó en la misma línea: "Está sabiendo cómo gestionar muy bien el vestuario y el entorno, que en la situación que se está viviendo no es sencillo. Su labor es muy interesante y de agradecer".

Por último, Unzué afirmó que espera que el nuevo presidente garantice la continuidad del neerlandés. "Ojalá la nueva Junta le dé un poco de tranquilidad. El 'culé' tiene que reconocer y aceptar que no es fácil la situación actual", concluyó.