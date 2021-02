"Koeman estuvo impecable con lo de Eric García"

El Barcelona decidió no fichar a Eric García en el mercado invernal a pesar de que Ronald Koeman había dejado caer por activa y por pasiva que era un objetivo importante para él.

Incluso teniendo en cuenta las bajas, Joan Laporta reconoció la elegante postura tomada por el entrenador del primer equipo 'culé' en relación al jugador del Manchester City durante la reunión con los precandidatos y la junta gestora para evaluar el fichaje.

"No he hablado con Koeman. El día de la reunión con la junta gestora, me encontré un Koeman impecable a la hora de escuchar la situación económica del club y de las posibilidades que se estaban viendo. Entendió las razones, entendió que Eric García no podía venir porque era absurdo pagar si podía llegar gratis", comenzó el candidato.

"Se le vio un poco resignado por todas las lesiones que hay en el Barça, pero estuvo impecable", insistió un Laporta que también volvió al tema de la posible marcha de Leo Messi en una entrevista con 'Olé'.

De vuelta a la decisión de no fichar a Eric García y en 'Tot Gira', el ex presidente azulgrana insistió en su postura en relación al fichaje del central 'citizen': "Por coherencia económica, deportiva y de los estatutos no debía venir. El mensaje que se enviaba a la cantera era que uno se puede marchar gratis y volver pagando, y eso era una incoherencia deportiva. No se pueden cargar más los gastos. En total, distribuyendo las cifras y las variables como se quiera, eran 10 millones de euros. Pagarlos hubiera sido impropio de la inexperiencia, podíamos esperar al final".

Laporta sacó pecho de la apuesta de Ronald por la cantera y advirtió de que el Barça irá recomponéndose: "Koeman está apostando por el filial, Araujo esta respondiendo, Mingueza lo está haciendo bien y más aún porque juega también de lateral. Umtiti irá mejorando y Piqué ha de volver".