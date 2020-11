Koeman, indignado, estalló por los horarios del Barça

El calendario de este curso supera a todos los que se recuerdan. La pandemia de coronavirus está afectando a las fechas y los horarios de los partidos, además de a los centenares de jugadores y entrenadores que ya han dado positivo. Todo esto, sumado al 'virus FIFA', complica mucho más las cosas.

Es por eso que el entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, se mostró muy crítico en rueda de prensa con los horarios del conjunto azulgrana, que este sábado visitará al Atlético de Madrid a las 21 horas.

"Sabemos que para los equipos grandes es un calendario muy apretado. No es bueno el cambio de dos a tres partidos. Entiendo a los seleccionadores porque también lo he sido, pero nunca he arriesgado con un jugador. No entiendo que en todos los partidos de fuera de casa jugamos a las nueve de la noche", comentó.

Y añadió: "Todos los partidos en Ucrania o Rusia se han jugado a las siete, nosotros a las nueve. No lo entiendo, no es una ayuda a un equipo grande que tiene que luchar y jugar cada tres días. Lo entiendo en un Atlético-Barça porque es un gran partido que todo el mundo quiere ver. Pero en el resto... No es una ayuda a los deportistas que juegan cada tres días. Estoy muy en contra y hay que pensar más en los clubes grandes y los jugadores. Vamos mal en ese sentido".

Además, Koeman adelantó que Phillipe Coutinho "podrá jugar de inicio" contra el Atlético después de afirmar que el centrocampista entrenó sin problemas durante toda la semana.