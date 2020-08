Koeman iniciará los entrenamientos sin 14 internacionales

El FC Barcelona comunicó este sábado la lista de futbolistas que estarán con sus selecciones durante la ventana internacional de principios de septiembre, en la que arranca la Liga de las Naciones, y que por lo tanto se ausentarán del inicio de los entrenamientos.

Son 14 los jugadores que no estarán el lunes en el arranque de la 'era Koeman', que comienza envuelta en polémicas tras descartar a Luis Suárez y la petición de Leo Messi de salir del club en el que lleva 20 años.

La lista completa la conforman los siguientes: Sergio Busquets y Ansu Fati (España), Lenglet y Griezmann (Francia), Trincao y Semedo (Portugal), De Jong (Holanda), Braithwaite (Dinamarca), Aleñá, Riqui Puig, Pedri, Iñaki Peña y Juan Miranda (España Sub 21) y Rey Manaj (Albania).

No obstante, Ronald Koeman podría perder a más de estos 14. De entrada, 'RAC1' y 'Marca' cuentan que Messi no se presentará a las pruebas PCR de este domingo, lo que imposibilitaría que esté el lunes con sus compañeros por una cuestión de protocolo.

A esta lucha entre el club y el argentino se unirán las ausencias de Pjanic y Ter Stegen. Además, habrá que estar pendientes de Jean-Clair Todibo y Samuel Umtiti, aún en cuarentena tras dar positivo en COVID-19.

Podrían haber sido incluso más, pero la ventana internacional en Sudamérica se suspendió. Aun así, es un severo contratiempo para el inicio de Ronald Koeman al frente del Barça, que no recuperará a los internacionales al menos hasta el 7 de septiembre, la semana en que empieza la Liga. No obstante, los azulgranas no la comenzarán hasta la tercera jornada.