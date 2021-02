"Koeman me dijo que no me había visto jugar"

Pese a que llegó al FC Barcelona este pasado verano como una apuesta de futuro, la situación del equipo y su tremendo rendimiento han convertido a Pedri desde el primer momento en toda una realidad en el conjunto de la Ciudad Condal.

El ex de la UD Las Palmas, a sus 18 años, es uno de los futbolistas que más está brillando en el cuadro azulgrana. Y ello pese a aterrizar en la entidad como un auténtico desconocido... ¡para Ronald Koeman!

Y es que el técnico neerlandés, que está viviendo su primer curso al frente del equipo, desconocía totalmente las cualidades de Pedri, algo que le dejó claro a los pocos días de conocerlo personalmente en los entrenamientos del Barça.

"Un día Ronald me hizo a un lado del resto de jugadores y me dijo que no sabía mucho de mí, que apenas me había visto jugar y que tendría que mostrarle mis habilidades y capacidades en los entrenamientos", confesó el joven futbolista en 'AP'. Unas palabras que, lejos de suponer una losa, le hicieron crecerse.

"Saqué motivación de lo que me dijo. Sabía que tenía que trabajar tan duro como cualquiera para ganarme un puesto en el equipo", sentenció un Pedri que, hasta el momento, ha participado ya en 29 encuentros (20 como titular) y suma tres goles y cuatro asistencias entre todas las competiciones.