"Koeman me llegó a decir que podía seguir, pero yo quería buscar una salida"

Tras seis años en el FC Barcelona, Luis Suárez cambió este verano el Camp Nou por el Wanda Metropolitano y, a sus 33 años, inició la que puede ser su última gran aventura en el fútbol de élite.

Dejar atrás el Barça y los buenos recuerdos no es fácil, pero el charrúa se siente ya uno más de la familia del Atleti. "Al principio todo es difícil, con todo lo que conlleva un cambio así para la familia, buscando colegio y buscando casa. Pero el club me ha prestado un servicio espectacular. Me ha hecho las cosas muy fáciles. Estoy cómodo y disfrutando de todo", explicó al respecto Suárez en una entrevista concedida a 'AS'.

En la misma, el uruguayo habló sobre lo que supone ponerse a las órdenes de un técnico como Simeone, de una filosofía tan distinta a la vividas durante sus años en 'Can Barça'. "Me tengo que adaptar a lo que me pida el entrenador y a lo que lleven las circunstancias del juego. En este caso, si estás rodeado de grandísimos jugadores que desequilibran y son capaces de hacerte llegar balones al área, bienvenido sea", aseveró antes de dar su visió sobre si el Atleti puede pelear con él por los títulos.

El Atleti y Joao Félix, listos para competir

"La realidad del fútbol es que el Atlético lleva años luchando por estar arriba, por pelear cosas importantes. Tuvo la mala suerte de perder finales, ha ganado hace algunos años una Liga y estas últimas temporadas se la ha peleado con Barça y Madrid. Si se cree y uno está convencido de que tiene buen plantel, con jugadores competitivos...", explicó.

Sobre sus compañeros en el equipo madrileño, Suárez se deshizo en elogios a un Joao Félix que está por fin despuntando. "Ya en el Benfica mostró la clase de jugador que era con la edad tan temprana que tenía. No es fácil cuando vienes del extranjero y en su primer año, que fue de adaptación, dejó grandes detalles de calidad. Creo que este año está empezando a ilusionar a la gente. Él se siente con mucha confianza. Si el resto lo ayudamos y arropamos como lo necesita, puede marcar la diferencia", aseguró.

Tras ello, Luis Suárez habló sobre lo que supondrá el medirse en pocos días al Barça. Un duelo que será muy especial y en el que, pase lo que pase, no festejará sus tantos. "No celebraría si marco, por respeto a mis compañeros y a un club que me ha dado mucho. Obviamente que es especial, por enfrentarme a muchos amigos. Pero voy a defender la camiseta del Atlético a muerte como he defendido todas las camisetas de los equipos en los que he jugado", argumentó.

Messi y su situación en el Barça

'Lucho' también se sinceró sobre su actual relación con un Leo Messi con el que fue durante años uña y carne en el vestuario 'culé'. Ambos siguen manteniendo un contacto muy estrecho, aunque el fútbol es secundario en sus conversaciones.

"Seguimos hablando a menudo. Pero hablamos de la vida. De lo que está pasando hoy en día. El otro día fue el cumpleaños de mi hijo y del suyo recientemente y también hablamos de esas cosas. Tenemos una buena relación y no hablamos sólo de fútbol. Tratamos de apoyarnos entre los dos en temas personales y anímicos", comentó antes de analizar las polémicas palabras de Setién sobre Messi.

"Todos los compañeros que convivimos con Leo podemos hablar maravillas de él. De la clase de jugador que es y de lo gran ser humano que es fuera del campo. Ayuda mucho a los jóvenes, les da consejos… Todos los jugadores que estuvieron con él hablan maravillas. Eso dice mucho de cómo es como persona y como jugador dentro del vestuario", sentenció.

También se mojó Suárez sobre un posible futuro de Messi en el Atleti. Un sueño casi imposible que su presencia podría facilitar, aunque Suárez dejó claro que la decisión de su destino pertenece al propio Leo.

"Leo es lo bastante maduro para tomar él las decisiones que tiene que tomar. Yo jamás le voy a plantear nada, al contrario, siempre voy a defender que donde él esté contento, esté feliz, que tome la decisión que tome. Si en algún momento sale la posibilidad, pues que avise, que obviamente voy a hablar maravillas del club", incidió.

Su adiós al Barça

Por último, Suárez habló sobre su adiós al Barça, explicó su relación con Ronald Koeman y confesó que pudo quedarse en el equipo catalán de no haberse dado la posibilidad de ir al Atleti.

"La relación que tuve con Koeman fue de profesionalidad. Él me comunicó en su momento que debía salir, a través de una llamada telefónica, y yo le dije que hasta que no buscase una solución tenía derecho a seguir entrenando en el club. Llegado el momento, me dijo que si no encontrábamos un desenlace sería uno más del grupo, pero yo quería buscar una solución, buscar mi camino y por suerte lo encontré", sentenció.