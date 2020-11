Koeman, muy preocupado por la falta de acierto de sus delanteros

El Barça no fue capaz de pasar del empate a uno ante el Alavés, en Vitoria, y tras el partido su técnico, el neerlandés Ronald Koeman, trató de buscar una explicación ante la prensa de lo sucedido.

Si algo preocupa a Koeman es, con diferencia, la falta de puntería evidente de sus atacantes. "Estoy preocupado por el rendimiento arriba. No es un tema de actitud, ni de concentración, pero sí es una cuestión de tener más acierto de cara a puerta", explicó, tras el encuentro.

"Nos pasó contra la Juventus y hoy también. Además, le hemos regalado el gol al Alavés. Pero si creamos tantas ocasiones no podemos fallar tanto. Si creas ocasiones y solo marcas uno, no es bueno", añadió al respecto Koeman.

También justificó el triple cambio realizado al descanso, con 1-0 en el marcador. "No estaba contento con la primera mitad. He cambiado a tres porque no estaba contento y había algunos jugadores con tarjetas", dijo.

Y capeó las críticas por sentar a Ansu Fati mediada la segunda parte. "Un día me criticáis por cambiar tarde y ahora en el descanso he cambiado ya. Fati ha tenido sus oportunidades. Buscaba cambiar cosas", comentó.

En lo que insistió es en que lo visto no fue un problema de actitud de sus jugadores. "¿Me vas a criticar por mi imagen? Hemos intentado todo. Hemos jugado como tenemos que jugar. Si me criticas por eso, lo dejamos", espetó, visiblemente enojado por la pregunta.

"Hemos hecho todo, los últimos diez minutos hemos jugado como teníamos que jugar y hemos creado las ocasiones. Dos de 12 claro que me preocupa", insistió.

"El rendimiento se puede criticar por no tener tantos puntos, el juego ha sido muy aceptable. De cara al gol hay que tener más rendimiento. No puede ser que fallemos tanto", continuó diciendo, a ese respecto.

"A veces buscamos demasiado el último pase en vez de tirar desde fuera del área, pero había mucha gente, es muy complicado", añadió, para dar carpetazo al tema.

Y, sobre el arbitraje, el neerlandés procuró no pronunciarse más. "Ya he hablado del arbitraje y prefiero no opinar. El otro día dije cómo me he sentido, no quiero discutir otra vez este tema. No hace falta repetirlo", dijo, para finalizar.