"Koeman necesitará tiempo, pero puede triunfar en el Barça"

El pasado lunes fue un día muy ajetreado en Barcelona. El club anunció la fecha de las elecciones, la destitución de Quique Setién y la operación de Ter Stegen, mientras que los rumores apuntan a un Ronald Koeman que fue cazado en el aeropuerto.

El Barça informó que el nuevo entrenador será anunciado "en los próximos días", de modo que Rivaldo, embajador de Betfair, ha querido hacer un análisis en un publicación en Instagram.

"Todo apunta a que el Barcelona apostará por Koeman. Trabajé con él en la época de Louis Van Gaal y le conozco muy bien. Aprendió mucho de los entrenadores de los que fue asistente y ha estado haciendo un buen trabajo en varios clubes, así que es un buen nombre para triunfar en este puesto en el Barcelona", comenzó Rivaldo.

El brasileño, eso sí, avisó de que el club deberá tener paciencia con el holandés: "Tendrá una gran responsabilidad, pero necesitará tiempo para introducir sus métodos, por lo que espero que firme un contrato por bastante tiempo, ya que el club está en una situación delicada y tiene mucho trabajo por delante".

"Va a haber muchos cambios este verano, así que espero que pueda tomar las decisiones correctas para hacer que el Barcelona vuelva a ser fuerte", continuó Rivaldo.

Sobre el Bayern y el futuro de Leo Messi

Rivaldo aseguró que sufrió durante el partido frente al Bayern de Múnich y vio normal el sentimiento de toda la plantilla, en especial de Leo Messi y por las palabras de Piqué.

"Es normal que tras este partido pasen muchas cosas por la mente y puede que incluso Messi haya pensado que era la hora de marcharse, pero no tomaría una decisión así. Messi está agradecido al Barcelona y tiene una vida organizada allí. Y no creo que tome esta decisión sin hablar antes con la directiva y no se irá del Barcelona sin que el club reciba algo de dinero a cambio", concluyó Rivaldo.