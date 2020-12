Koeman negó que la plantilla quiera cambiar de esquema: "Eso es mentira"

El entrenador del Barcelona Ronald Koeman explicó que "no es verdad que la plantilla quiera cambiar el sistema de juego", después de que esta semana algunos medios de comunicación publicaran que los jugadores no están a gusto con el 4-2-3-1.

"Si fuese así yo tendría que saberlo porque los veo cada día y hablo con ellos. Y no me han dicho nada sobre esto", subrayó, en este sentido, el técnico holandés en la rueda de prensa previa al partido contra el Levante de este domingo.

En este sentido, dijo estar en armonía con la plantilla pese a sus críticas: "Siempre intento respetar a mis jugadores y apoyarles. También estamos en un nivel donde si hay errores o no estamos bien, hay que decirlo con respeto. Yo no mato a ningún jugador en este club. Si yo salgo diciendo algo sobre un jugador, ya he hablado antes con él. Yo intento respetar siempre a cualquier persona de este equipo y si hay cosas, nos hablamos".

Además, se resignó al hablar de lo que pueda traer la nueva directiva tras las elecciones: "Hasta entonces, intentaremos sacar lo máximo al equipo, hacemos cambios con gente joven y si apoyan a estos jugadores... A mí no hace falta apoyarme. Cuando los equipos grandes no sacan resultados, la culpa es del entrenador y yo lo asumo. En ese sentido no tengo problema".

Además recordó que el Barcelona "es el equipo de la Liga que crea más ocasiones de gol y eso también es gracias al sistema, pero nos falta efectividad", dijo.

Por otro lado, el técnico holandés señaló que "últimamente el equipo está irregular, pero no ha tocado fondo" tras las últimas dos derrotas contra el Cadiz y el Juventus.

"Hay que ser realistas. Un equipo grande como la Juventus te puede ganar. Hay que mejorar algunos detalles que nos harán ganar partidos", añadió.

Koeman consideró que su equipo tiene que mejorar en defensa: "Analizando los 11 goles que hemos recibido tan solo 3 han sido de jugada. Tenemos que defender con más agresividad y estar más concentrados".

Sobre este tema también explicó que "los partidos" perdidos se han debido, sobre todo, a "la falta de concentración en las jugadas de estrategia y los saques de banda". "Contra el Juventus volvimos a cometer un error en un saque de banda", recordó.

El técnico del equipo azulgrana también se refirió a su situación como entrenador del primer equipo: "Estoy bien porque estoy a gusto, pero no estoy contento por nuestra trayectoria en la Liga. Hasta que llegue un nuevo presidente en enero estamos trabajando para mejorar las cosas y dando protagonismo a jugadores jóvenes".

Preguntado por cuál es el resultado que prefiere en el derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid de este sábado, Koeman respondió que "viendo la clasificación en la Liga mejor que pierda el Atlético de Madrid", si bien precisó que "no hay que obsesionarse por otros partidos".

Otro de los nombres recurrentes en la rueda de prensa fue Riqui Puig, de quien sentenció que "si un jugador no tiene minutos es por algo, tenemos 25 jugadores en la plantilla".