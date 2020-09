"¿El 2-8? Después de eso no quieres ni volver a jugar al fútbol"

En su última entrevista con 'Tu Diràs', Sergi Roberto repasó lo que significó para el vestuario la dolorosa derrota ante el Bayern de Múnich por 2-8 y cómo afronta ahora el equipo un nuevo proyecto con Ronald Koeman a los mandos.

"La derrota contra el Bayern de Múnich es difícil de olvidar. Ha sido un golpe muy duro para todos y hemos pasado el peor verano. En ese momento no quieres ni volver a jugar al fútbol, lo echa todo a la m*****", reconoció el catalán.

Su futuro, ligado al Barça: "Nunca hubiera pensado que estaría con 28 años en el Barça siendo uno de los capitanes. Me gustaría irme a Estados Unidos en los últimos años de mi carrera. El Barça es el club de mi vida y mientras compita en Europa quiero estar en el Barça, pero vivir una experiencia como ir a la MLS sí que me gustaría".

Analizó la llegada de Koeman: "Nos ha hecho trabajar muchísimo, los entrenamientos están siendo muy largos. Le veo bien preparado, tanto tácticamente como en la forma de hablar. Dice a los jugadores las cosas claras y eso es bueno para el equipo. Confío plenamente en el entrenador y en todos los jugadores".

Un nuevo proyecto que se afronta con salidas: "El presidente o el nuevo entrenador deben decidir. A Luis Suárez le tengo un cariño especial, es un jugador que ha dado muchísimos todos estos años. No sé qué acabará pasando. Si se acaba marchando, el Atlético será mucho más fuerte. Si se queda, mejor".

Sobre otro de los nombres en el apartado de salidas, Riqui Puig, Sergi Roberto cree que si su sueño es triunfar en el Barça, debe quedarse: "Cuando le llegue la oportunidad, la debe aprovechar".

"¿Messi? Pensé lo mismo que todos los culés, que no podía ser verdad que Messi no continuara con nosotros. No me imagino un Barça sin Leo y cruzaba los dedos para que se quedara. Ahora lo he visto con las mismas ganas y ambición de siempre", aseguró el futbolista 'culé'.