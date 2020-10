Koeman 'obligó' a entrenar a Dembélé en los días libres

En pleno parón por selecciones, los jugadores que no fueron llamados por sus respectivos combinados nacionales se quedaron trabajando. Uno de ellos, Ousmane Dembélé.

Pese a que, en principio, Ronald Koeman no cuenta con él, el técnico sí le dará oportunidades. De hecho, apunta 'AS' podría ser titular ante el Getafe.

El entrenador del Barça puso a Dembélé deberes. El periodista Lluís Canut contó en 'Esport 3' que Koeman le hizo recuperar los entrenamientos perdidos la semana pasada mientras sus compañeros disfrutaban de un descanso.

"Dembélé no fue de forma voluntaria a entrenar. Eran unos deberes que le había dejado pautados Ronald Koeman. No era un entrenamiento de castigo, sino una sesión para recuperar los entrenamientos pendientes de principio de temporada, cuando estuvo lesionado y no pudo llevar a cabo la carga de trabajo necesaria", explicó dicha fuente.

Tras el parón por selecciones vuelve LaLiga y el Barça se mide al Getafe. Para dar descanso a los jugadores que han jugado durante este parón, como Ansu Fati, 'AS' ve probable que Dembélé sea titular. Sin duda, una gran ocasión para reivindicarse.