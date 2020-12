Koeman, preocupado: "Hemos salido sin confianza ni agresividad"

La Juventus aprovechó las facilidades del Barcelona en defensa y, con dos goles de Cristiano Ronaldo de penalti, venció por 0-3 en el Camp Nou y le arrebató el primer puesto al conjunto azulgrana. De ello habló Koeman en zona mixta y también en sala de prensa.

"Creo que gran parte de nuestra derrota ha venido en los primeros 25-30 primeros minutos de partido. Hemos entrado mal, con miedo. Sin agresividad. Hemos entrado al partido para no perderlo en vez de para controlarlo. No hemos estado bien, ni siquiera en las posiciones. Luego sí hemos mejorado. Defensivamente no hemos estado bien. Creo que perdimos el partido en la primera media hora", aseguró Koeman.

No cree que fuese un fallo en el planteamiento: "Intento preparar el partido y el equipo. Antes del choque hablamos de juntarnos, pero para juntarse hay que ganar duelos uno contra uno y hemos dejado muchos espacios entre líneas".

Los cambios, necesarios: "Alba y Lenglet tenían tarjeta y, además, tenemos un calendario apretado. Y creo que la entrada de Umtiti ha sido positiva. No hemos estado a nuestro nivel pero la trayectoria en la Champions ha sido buena".

Sobre la polémica de los penaltis fue claro... y pidió algo más: "El primero no lo es. Pero si pitan penalti a Cristiano, el de Messi también lo es. Pero la derrota ha sido nuestra culpa, hemos salido muy mal en la primera medida hora".

"No hay que hablar de fichajes. Trabajamos con los jugadores que tenemos. Podemos mejorar porque hay suficiente calidad. Hay algunas posiciones en las que estamos limitados. Pero esta vez ha vuelto Umtiti, tenemos un central más. Hemos hecho cambios, hemos metido a gente joven, que debe mejorar y madurar", encaró el técnico neerlandés.

No quiso referirse demasiado a las palabras de Griezmann: "Estoy preocupado porque he visto que el equipo ha salido sin confianza ni agresividad. Y eso puede ser tener miedo por la situación que llevamos. Llevábamos una buena trayectoria. Hay suficiente calidad y hay que demostrar personalidad. Ellos la han demostrado más que nosotros".

Koeman espera que sirva como reacción para la plantilla. "Necesitamos que todos los jugadores estén bien. Y que tengan confianza. Ellos pueden ganar a cualquiera. Analizaremos el partido", sentenció Koeman.