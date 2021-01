Koeman reclama unos fichajes... que no llegan

El mercado está abierto. Los clubes pueden inscribir futbolistas si lo desean oportuno. Algunos ya lo han hecho, otros dejarán pasar esa oportunidad.

En el FC Barcelona, por ejemplo, están dispuestos a tirar con la plantilla que tienen. La pandemia provocó graves pérdidas y la Gestora junto con los candidatos a la presidencia habrían acordado posponer los fichajes hasta verano.

A Koeman le preguntaron su opinión en una reunión. El técnico pidió al menos dos refuerzos: quería a Eric García, central del City, y un delantero, que podría ser Memphis Depay, del OL.

Sin embargo, al míster ya le han dicho que no habrá fichajes. Sobre ello habló Koeman en la rueda de prensa previa al choque contra el Elche.

"Sabéis mi postura, siempre he dicho que falta gente... pero depende de la situación económica del club", apuntó el neerlandés. "Yo no decido, hablé con la directiva. Si no se puede, acepto y seguimos igual", se resignó.

Admitió que le gustaría contar con algún futbolista más para ciertas posiciones. "Hay calidad, pero si queremos más, hay que mejorar las cosas. Necesitamos más competencia", profundizó.

Las pérdidas no dejan mucho margen al Barça. Para recibir a esos refuerzos que tanto espera, parece que Koeman va a tener que esperar al menos hasta junio...