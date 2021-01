Koeman, resignado con los positivos: "Hay cosas que no se pueden controlar"

Debió hacerse por la mañana, pero finalmente la rueda de prensa de Ronald Koeman se realizó por la tarde a la espera de los resultados de los test de coronavirus. Ya en su comparecencia, el neerlandés pasó a analizar el duelo del FC Barcelona frente al Athletic.

"Creo que el Athletic puede cambia su sistema, aunque tampoco creo que lo haga mucho ya que el nuevo entrenador solo ha trabajado dos días. El Athletic es un equipo que siempre da la cara en casa y apuesta por el juego físico. Sé que hasta ahora jugaban un 4-2-3-1 y que Marcelino casi siempre lo hace con un 4-4-2. Tenemos que estar preparados para los dos sistemas", expresó en su análisis sobre el rival, que llega con nuevo entrenador.

Sobre los positivos en COVID-19 en su cuerpo técnico, habló resignado: "Estoy tranquilo. Hay cosas en la vida que no se pueden controlar. Hemos seguido el protocolo suspendiendo el entrenamiento de esta mañana y repitiendo los test PCR. Solo podíamos esperar que no hubiera más positivos. Menos mal que todo el mundo ha salido negativo y hemos podido preparar el partido".

Las elecciones del Barça podrían peligrar por las restricciones en Cataluña, pero Koeman prefiere centrarse en lo deportivo e ignorar lo que tenga que ver con los comicios: "Creo que es importante que se juegue el partido de este miércoles por el calendario".

"No puedo opinar cuando son temas de salud. Quizá la pandemia pueda ser una razón para cambiar la fecha, pero el aspecto deportivo ahora es importante por la situación del club. Pero insisto en que siempre hay que cuidar la salud para parar esta pandemia", agregó.

Cuestionado por Carles Aleñá, cerca del Getafe, reconoció que está muy cerca de marcharse: "Aleñá tiene permiso del club para buscar su salida. Cuando esté todo hecho podré opinar, pero hay jugadores que pueden decidir quedarse o no. Él sí ha decidido buscar su salida".

Del equipo, valora su evolución: "Poco a poco se va viendo lo que queremos respecto al equipo. Tenemos gente importante lesionada y no estamos en el mejor mes para el equipo. No he podio cambiar mucho en la plantilla, pero para un entrenador es importante tener más tiempo para consolidar las ideas".

También habló del calendario que le viene al Barça: "Quizá hemos perdido más puntos fuera de casa, pero el equipo intenta jugar igual en casa que fuera. Dominar al contrario, crear peligro y tener ocasiones de marcar. Quizá fuera hemos cometido más errores individuales que nos han costado cuatro o cinco goles. Además, con los jugadores que tenemos en el Barça deberíamos ser más efectivos. Pero ojo, otros equipos no ganan los partidos con grandes diferencias. El Atlético, por ejemplo, lo basa en su defensa y en su efectividad".

"No podemos entrenar mucho porque siempre tenemos partidos. Todo es muy corto porque no hay que cansar a los jugadores. Lo más importante para la efectividad es la confianza de cualquier jugador. Los centrocampistas tienen que llegar al área y por esos estoy contento con el gol de Frenkie de Jong y las llegadas de Pedri el otro día. Hay que aumentar la eficacia", continuó en este sentido.

Ansu Fati, Sergi Roberto, Dest, Luis Suárez...

Otros dos nombres propio que tocó Koeman fueron Ansu Fati y Sergi Roberto. Actualizó sobre su estado: "Siempre es muy complicado poner una fecha en la que pueda regresar Ansu. Es un jugador joven que debe recuperarse bien y no hay que ponerle presión. Sergi a final de mes sí que estará disponible. Los dos van en buen camino y ojalá podamos tenerlos pronto".

Koeman se refirió también a Sergiño Dest: "Es verdad que tiene altibajos durante los partidos, pero ha empezado muy fuerte y necesita tiempo de adaptarse. Como cualquier jugador, tiene derecho a cometer fallos y mejorar su concentración y agresividad para defender. Tiene que explotar sus cualidades y no estoy decepcionado con él, en absoluto".

Y a Koeman se le preguntó por el momento de Luis Suárez: "No me gusta contestar preguntas sobre Luis porque ya no es jugador nuestro. Le respeto, pero nosotros tenemos a nuestros delanteros y debemos mejorar con la gente que tenemos".

"Cualquier equipo mira en el mes de enero cómo se puede mejorar la plantilla. Pero yo fijo mi plan en ver las bajas que podamos tener y qué jugadores traer. Pero si no es posible, contaré con los mismos jugadores", espetó respecto a los fichajes.

"Antoine sabe cuál es su sitio. Hablo mucho con él. Me gusta porque es un chico muy abierto y sabe lo que tiene que mejorar. Si jugamos con tres centrocampistas tenemos que buscar la mejor fórmula con tres delanteros. A Messi ya lo vemos, Ousmane está mejorando... tengo que elegir sobre muchos jugadores, no se puede jugar siempre con los mismos", dijo arrancando por el momento de Griezmann.

El Barça visita al Athletic por el partido que correspondía a la segunda jornada, atrasado por el tramo final de la pasada Champions. Irá a un San Mamés vacío, algo extraño: "Para cualquier jugador, siempre se necesita público. Me acuerdo de San Mamés, con un equipo que daba la cara y apretaba. Era fantástico jugar ahí. Sin público, tenemos que tener la motivación por nosotros mismos, sin pensar en la grada. Es complicado para nosotros, pero también para ellos".