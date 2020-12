Koeman se reunió con Pjanic para transmitirle su confianza

Pjanic llegó al Barça tras la salida de Arthur a la Juve y aterrizó en Barcelona con un currículum excepcional y una jerarquía necesaria en una plantilla que buscaba refuerzos en el centro del campo.

Sin embargo, transcurrido este primer tercio de temporada, el bosnio no acaba de encontrar su sitio en el equipo: ha disputado 12 partidos, pero solo siete de titular.

Por ello, el centrocampista quiso mostrar su inconformidad con su situación y a esto respondió Koeman este martes en rueda de prensa, pero con un fin reconciliador entre técnico y jugador, que según el neerlandés se reunieron ambos para hablar de la situación del futbolista.

En este contexto, y según informó 'AS', en esa cumbre, el míster le transmitió toda su confianza a Pjanic y le aseguró que no tenía queja de él en el campo, pero que no le gustó que usara a los medios de comunicación para transmitir su malestar.

Además, en su línea amigable, Ronald le dijo que acabaría siendo un jugador importante para el equipo, pero que a estas alturas de la temporada había otros que estaban aportando más rendimiento. También le recordó que su pretemporada fue más corta que la del resto de la plantilla debido a su positivo por COVID-19 en su llegada a la ciudad condal.

El bosnio se limitó a recibir esas órdenes de su entrenador y seguirá trabajando para ser uno de los fijos en la alineación del FC Barcelona.