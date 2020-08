Koeman se toma más en serio hablar con Busquets: charla de 30 minutos

El momento que vive el Barcelona obliga a tomar decisiones rápidas y drásticas, que tal vez no gusten a todo el mundo. El lunes, Luis Suárez supo a través de una llamada que no iba a tener lugar en los planes de Ronald Koeman para la próxima campaña.

Este martes, le ha tocado a Sergio Busquets hablar con el nuevo entrenador del Barça. Según 'Marca', el centrocampista tuvo una larga reunión en la ciudad deportiva con Koeman. Esta se alargó por unos 30 minutos, lo que da a entender que el centrocampista tiene más hueco en los esquemas del técnico que su compañero Luis Suárez.

De momento, no han trascendido más detalles de la reunión, aunque sí que se da por hecho que Sergio Busquets ha aceptado continuar con un rol menos importante en el equipo.

El mediocentro no ha tenido nadie que le haga sombra ni en el Barça ni en la Selección Española durante una década, pero parece que su mejor momento ya ha pasado. Al menos, físicamente ya no puede estar los 90 minutos a tope, pero eso no significa que no vaya a poder aportar en el nuevo proyecto 'culé'.

De cualquier modo, Koeman tiene pensado contar con De Jong como pivote titular y Busquets solo tendría hueco como hombre de refresco o cuando el nuevo entrenador del Barça decida reforzar el centro del campo con un doble pivote.

Desde su llegada al primer equipo en 2008, el centrocampista ha disputado 579 partidos con el Barcelona y 116 con la Selección Española y se ha convertido en uno de los jugadores más exprimidos en ambos conjuntos.