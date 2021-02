Koeman señaló al VAR: "Todo el mundo me ha dicho que hay un penalti"

El Sevilla jugó sus cartas y superó por 2-0 al Barcelona en el primer asalto de las semifinales de la Copa del Rey. Tras el pitido final, Ronald Koeman analizó el encuentro, primero para 'Barça TV' y luego en sala de prensa ante los medios.

De nuevo fue cuestionado por los árbitros, en este caso Mateu Lahoz, por el posible penalti a Jordi Alba: "No solo la gente el Barça me ha dicho que es penalti. No sé por qué el VAR no ha entrado".

"Mateu Lahoz estuvo bien en general, pero hay dudas con esa jugada del penalti. Todo el mundo me ha dicho que es penalti", añadió el técnico 'culé', cabreado por la derrota.

Pese a caer, Koeman quedó satisfecho por el sacrificio: "Teniendo tantos partidos y tantos viajes, estoy sorprendido por el desgaste que ha vuelto a hacer el equipo".

"No es justo ir a por Umtiti. Perdemos todos y ganamos todos. ¿Lenglet? No ha tenido problemas físicos. Ha sido una decisión mía la de jugar con Umtiti y Mingueza porque hay muchos partidos", subrayó.

Lamentó no haber podido marcar con la ocasión clara de Leo Messi: "Fue una oportunidad grande y nos encontramos con el gol en contra. Fue demasiado premio para el Sevilla viendo el partido que hemos hecho”.

Pero Koeman no descartó ni mucho menos voltear la eliminatoria en la vuelta: "El Barça en casa es capaz de cualquier cosa...".