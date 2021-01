"Falta gente como Puyol en el equipo"

Ronald Koeman, entrenador del Barcelona, compareció en rueda de prensa en la previa del encuentro de los octavos de final de la Copa del Rey ante el Rayo Vallecano, partido que se disputará este miércoles 27 de enero a las 21 horas.

Quiso comenzar en técnico neerlandés hablando del rival: "El Rayo es un equipo de Primera aunqué esté en Segunda. Será un campo complicado y un partido complicado. Tendremos que estar muy metidos para pasar la eliminatoria".

Y añadió sobre la competición: "No está más fácil la Copa por el hecho de que Real Madrid y Atlético no estén. Los que quedan también son equipo muy fuertes. Sí que es una ventaja para Madrid y Atlético, ya que no tendrán ahora partido entre semana. Pero prefiero jugar cada tres días porque significa que estás en las tres competiciones".

Sobre los salarios de los jugadores azulgrana, comentó: "Barcelona es uno de los clubes grandes. Depende del club el salario de cada jugador. El club hace el contrato y el jugador dice que sí o que no. Nosotros tenemos que entrenar y ganar partidos y títulos. Todos nosotros hemos ayudado al club con la rebaja salarial".

"Messi tiene muchas ganas de jugar, le necesitamos"

En cuanto a la posible titularidad de Leo Messi, que vuelve tras su sanción, comentó: "Tiene muchas ganas de jugar. Está acostumbrado a ganar títulos, es un jugador ganador y le gusta estar en todos los partidos. Este miércoles daré el equipo, así que de momento hay que esperar para saber si juega o no".

"Es verdad que tuvo algunas molestias, pero ya ha descansado. Está con ganas y fresco. Está sin molestias. Necesitamos un Messi en forma, con su nivel, con su efectividad. Messi es pieza clave por muchas cosas. Ojalá que por su calidad ganemos muchos partidos", añadió sobre el delantero argentino.

Sobre el ajustado calendario, el entrenador azulgrana declaró: "No hay otro remedio, el calendario es el que es. Nos faltan días y tiempo para entrenar cosas. Hay que ir rápido a recuperar y preparar el siguiente partido. Jugamos por la noche, llegas tarde a casa... Ahora menos mal que el próximo partido es domingo y es en casa".

Koeman habló sobre Ilaix Moriba, canterano que ha entrado en la convocatoria: "Los jugadores que pueden tener futuro entrenan a veces con el primer equipo para saber el nivel. Ilaix es uno de ellos, a pesar de su juventud. Contamos con él y si tiene opciones de entrar en la lista, lo haremos. Está haciendo un buen trabajo. Todavía falta mucho y es normal por su juventud, pero tiene futuro aquí".

También explicó Koeman si al Barça le falta una figura como Puyol: "Siempre faltan jugadores como él porque ha sido siempre un jugador del club, de la casa y con un gran carácter. Ha mejorado su juego con balón y siempre ha sido un jugador con muchísima responsabilidad y personalidad. Aquí, en el equipo, falta gente como él".

El neerlandés fue cuestionado por la necesidad de pasar de ronda sin llegar a la prórroga: "Claro que nos gusta tener un resultado favorable durante el partido. Tenemos que trabajar mucho y jugar bien. Ojalá ganemos sin problema. Si no, lo importante es pasar y si tiene que ser con prórroga, pues jugaremos la prórroga, porque lo más importante es pasar. Con la carga de partido, normal que queramos hacerlo antes, pero lo importante es ganar"

Sobre el estado físico de Araujo, comentó: "Si hay un momento que pensamos que tiene que descansar, descansará. Si no, jugará. No vamos a correr riesgos con gente que no esté al 100%. Si están listos para jugar, de acuerdo".

Cuestionado por Sergi Roberto, explicó sobre su situación: "Le falta para entrar algunos entrenamientos más. Ha entrenado con el grupo solo en dos sesiones, además, son entrenamientos muy cortos por el calendario de partidos que tenemos. Este viernes tendremos un entrenamiento más fuerte para los futbolistas que no jueguen en la Copa. Si va bien, es una posiblidad que esté en el partido de este domingo".

En cuanto al guardameta titular de la cita copera ante el Rayo, declaró: "Yo no he decidido que tengamos un portero para Liga y otro para la Copa. Decido antes de cada partido. Entonces tengo que hablar con ellos de cara al partido de Copa".