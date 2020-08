Koeman también revoluciona el cuerpo técnico del Barça

La llegada de Ronald Koeman al FC Barcelona no solo ha venido con la idea de cambio de la plantilla. Los primeros pasos están mostrando que el neerlandés también se ha decidido a dar una vuelta al cuerpo técnico.

Es habitual que un entrenador llegue con su equipo de confianza. Con Setién se fueron Eder Sarabia y varios ayudantes, y con el ex seleccionador de Países Bajos aterrizaron en 'can Barça' Alfred Schreuder y Henrik Larsson como segundo y tercer entrenador.

Pero no han sido los únicos. Este sábado, el Barça anunció la incorporación de Albert Roca como preparador físico, quien vuelve a la entidad 12 años después de su salida.

Y es que Roca fue el preparador del equipo durante los cinco años de Frank Rijkaard en el banquillo del Barça. En sus manos estará la mejoría física necesaria del Barça, pero esto deja sus daños colaterales.

Con la llegada de Roca, los anteriores preparadores físicos Edu Pons y Antonio Gómez han quedado relevados de sus funciones tras varios años. El primero llegó del Juvenil con Luis Enrique, y el segundo llevaba tres temporadas desempeñando esta labor.

Ahora, 'AS' señala que el club está estudiando la manera de reubicarlos, ya que no estarán en el equipo de Ronald Koeman. Es más, si no les encuentran hueco, la entidad no descarta su despido.