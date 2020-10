Koeman y Busquets pueden ser sancionados de cuatro a 12 partidos

La RFEF quiere tener mano de hierro con las críticas a los árbitros. Es por ello que, con el nuevo reglamento, tanto Ronald Koeman como Sergio Busquets se enfrentan a una sanción.

"No entiendo la decisión del árbitro, solo aparece el VAR cuando hay que tomar decisiones contra el Barcelona. Decisiones siempre contra nosotros. Él me dice que es penalti, es incomprensible. No me ha gustado", dijo el técnico del Barcelona nada más acabar el partido.

Koeman fue tremendamente crítico y se esperó a Martínez Munuera para pedir explicaciones por el penalti pitado a Sergio Ramos que el propio central transformó para poner el 0-2.

"Le dije al árbitro que ojalá puedan explicarme algún día cómo va el VAR en Españaporque llevamos cinco jornadas y el VAR siempre ha entrado en contra del Barcelona, no entró en la jugada del penalti sobre Messi ante el Sevilla o dos rojas ante el Getafe, esa fue mi pregunta. ¿Por qué el VAR siempre es en nuestra contra?", sentenció Koeman.

Pocos minutos después fue Busquets el que habló en 'BarçaTV'. "Como dijo Koeman, ves partidos y jugadas así hay muchas, en el campo del Betis hubo una incluso más clara y a veces entra el VAR y a veces no, dicen que deben ser jugadas claras, creo que fue demasiado castigo", explicó el centrocampista del Barcelona.

Ambos se enfrentan a una posible denuncia del Comité de Árbitros y a un expediente sancionador del Comité de Competición, que podría dejarles fuera del equipo entre cuatro y 12 partidos.