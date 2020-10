Koeman y sus mensajes a Dembélé en rueda de prensa

Ousmane Dembélé fue protagonista en la rueda de prensa previa al Barcelona-Sevilla. Ronald Koeman le envió varios mensajes en los que le invitó a trabajar más para ganarse un sitio. Eso sí, le dejó claro que Ansu Fati está por delante en estos momentos.

"De momento es jugador del Barcelona y la situación depende del pensamiento del jugador. Tiene mucha competencia en su posición y ahora mismo Ansu Fati está por delante. No he hablado con él sobre el tema, pero yo quiero tener aquí gente que esté contenta", dijo.

Además, le invitó a trabajar como Trincao y Pedri para disponer de más minutos de juego: "No te puedo decir más sobre Dembélé. Siempre intento sacar el máximo rendimiento del equipo y si hay cambios es por algo. Si Pedri o Trincao han jugado es porque se lo merecen. Dembélé es jugador del Barça y dependerá de él. No he hablado claro sobre su futuro".