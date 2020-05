Koeman ya tiene el alta: "Estoy sano como un pez"

Ronald Koeman espera recuperarse del susto cuanto antes. El pasado 3 de mayo, el seleccionador de los Países Bajos fue ingresado por un problema de corazón.

Pero todo eso ha quedado atrás. El entrenador recibió el alta y ya está en casa. A través de una carta publicada en la web de la Federación, contó lo ocurrido.

"El pasado fin de semana fue un poco impactante, no solo para mí, especialmente para mi familia y amigos. Afortunadamente, los médicos me ayudaron rápido y maravillosamente, por lo que estoy muy agradecido", dijo Koeman.

Desde que ingresó, no ha parado de recibir palabras bonitas: "Fue fantástico. Todos me apoyaron, he recibido muchos mensajes del mundo del fútbol y también de personas desconocidas. Me ayudó mucho y me gustaría agradecerlo a todos".

No ha sido fácil, pero el susto ha quedado atrás. "Ahora me siento sano como un pez", finalizó Koeman.