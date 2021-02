Koke, un 'indio' enamorado del 'football'

Koke, capitán del Atlético de Madrid, ha resultado ser también un apasionado del fútbol americano. Debe ser el más entendido de la plantilla rojiblanca, y por eso el club le ha hecho una entrevista, con motivo del Super Bowl LV.

Es el mayor espectáculo deportivo individual del planeta. El partido más seguido del globo, solo superado quizá por alguna final de cricket, otro deporte anglosajón que a los mediterráneos nos es ajeno.

Con motivo del Super Bowl LV, el Atleti entrevistó a Koke, apasionado pero no fanático del fútbol americano. "La primera (final de) la Super Bowl que vi fue la de 2017, Patriots contra Falcons, y desde ese momento me enganché", empezó diciendo.

"Aparte, fue una de las mejores finales de la Super Bowl (sic.), y me enganché a los Patriots, y poco a poco he ido conociendo más el deporte, sin llegar a ser súper experto, pero cada día me va gustando más", continuó.

Trató de explicar a los profanos qué es el Super Bowl. "Es uno de los acontecimientos más vistos, en los Estados Unidos y en el mundo, y quien no haya podido verlo es una experiencia que se la recomiendo", explicó.

"Ojalá tenga algún día la suerte y el tiempo de poder ir a verlo en directo. Es recomendable para todos, es un evento espectacular", añadió.

También habló de 'su' equipo, los Patriots (elección curiosa, para ser un 'indio' podría haber apoyado a los Redskins, aunque su nombre ya no incluya referencias a los nativos americanos por ser considerado racista). "Este año no hemos estado (sic.) como se esperaba", dijo.

"Ha habido muchísimos cambios, sobre todo por la marcha de Brady. Mi jugador favorito es Julian Edelman, me encanta, puede hacer de todo en el campo, aunque este año no ha tenido suerte por las lesiones", dijo también, alabando la conexión de los jugadores con los fans.

Koke celebró de una manera un tanto extraña su gol al Cádiz, haciendo un gesto que pocos entendieron. "Tenemos un 'fantasy' de la NFL, y uno de los jugadores que tengo es George Kittle, y hace eso en su celebración, así que les dije a mis amigos que lo haría, para dedicárselo a ellos y como homenaje a él", explicó.

Por último, analizó qué compañeros del Atleti darían la talla en el 'football' del otro lado del océano. "Marcos tiene una velocidad y arrancada espectaculares. Oblak también, por el brazo que tiene, de 'quarterback' podría ser bueno. Y yo también, de 'kicker", bromeó.

La entrevista concluyó con su pronóstico. "Porque soy muy de los Patriots, creo que Tampa por Tom Brady, por Gronkowski, al final les tienes cariño por seguir a los Patriots", dijo.

"Esperemos que gane el mejor, va a ser una bonita final. Chiefs tiene un equipazo. Esperemos que sea un evento increíble, una de las mejores finales de los últimos tiempos, por el nivel de los 'quarterbacks' de ambos equipos", valoró, para finalizar.