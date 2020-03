Kokorin volvió con gol y apunta a España

Kokorin estaba considerado como uno de los valores a seguir en el fútbol ruso. Una agresión en octubre de 2018 lo llevó a la cárcel. Ahora, más de un año después, se vuelve a sentir futbolista.

Cedido en el Sochi, Kokorin volvió a disputar un partido oficial. El internacional ruso no pudo evitar la derrota de su equipo, colista, ante el Arsenal Tula, pero sí dejó muestras de su calidad.

Alekandr Kokorin fue el encargado de marcar el único tanto del Sochi. El futbolista ruso puso el 1-1 en el electrónico, pero finalmente Lutsenko marcó en los últimos minutos de partido.

"Soy el mismo Alexandr Kokorin. Nos acusaron de haber conspirado para golpear al funcionario y eso no fue así. Me alegré de volver, pero la emoción no fue como imaginaba. Puede que porque no había mucho público", dijo.

Kokorin tiene dos objetivos en mente, uno a corto plazo y otro a medio. "Mi ambición es jugar al fútbol, ponerme en forma. Si regreso a mi nivel, creo que puedo estar en la Eurocopa", aseveró en 'Sport 24'.

Más allá de la Eurocopa, Kokorin mira también a la próxima temporada y pretende seguir los pasos de Smolov. "Es muy bueno. En el Celta puede jugar contra el Madrid y el Barcelona. España es la liga que más me gusta", afirmó.