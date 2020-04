Kompany criticó a los "insolidarios", pero les pagará el sueldo que no perdonen

El Anderlecht trata de llegar a un acuerdo con los futbolistas después de aplicar un ERTE en el club. Que los jugadores acepten rebajas salariales es indispensable para la viabilidad. El enfrentamiento es patente.

De momento, las conversaciones entre directivos y jugadores no están llegando a buen fin. Las posturas están distanciadas y hay futbolistas que no quieren perder dinero ni bajarse los emolumentos.

Esto ha llevado a Vincent Kompany a intermediar. El veterano defensa se ha ofrecido a pagar el sueldo a todo aquel que haya decidido no tener el gesto con el club para aliviar los efectos de la crisis.

Pero que el ex del Manchester City se haya mostrado dispuesto a ello no significa que esté en absoluto de acuerdo. "La elección es suya, pero aquellos que eligen su dinero no son solidarios", señaló en el medio belga 'HLN'.