Kondogbia aparca al Atleti y se centra en el Valencia

Mestalla está viviendo unos días agitados. Javi Gracia se planteó dimitir ante la ausencia de fichajes. Y a eso hay que sumar el hecho de que el Atlético medita pescar en aguas del Turia. Los rojiblancos han pensado en Kondogbia como sustituto de Thomas Partey.

Peter Lim le abrió la puerta de salida a Kondogbia. Pero su salida no está nada clara.

Asegura 'AS' que el Valencia no va a dejarle ir por menos de 30 millones de euros, cifra que viene fijada en su cláusula de rescisión. Así pues, Kondogbia tendría asumido que, a no ser que cambien mucho las cosas, seguirá en Mestalla.

Kondogbia estaría encantado de probar en el Atlético, pero al ver la firme postura del Valencia, se habría hecho a la idea de que tendrá que seguir. Tampoco le disgusta la idea de continuar ahora que sabe que Javi Gracia seguirá al mando.

Le queda año y medio de contrato con el Valencia. A partir de ahí, ya se verá. El centrocampista prefiere dejar al margen su futuro y centrarse en lo deportivo. Se debe al Valencia y promete cumplir con creces con el club 'che' hasta el último día.