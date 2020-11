Kondogbia prometió "compromiso y trabajo" al Atlético

El Atlético de Madrid tiene nuevo centrocampista. Kondogbia, quien llega para ocupar la plaza que dejó Thomas, dejó sus primeras palabras como jugador 'colchonero'.

El ya ex jugador del Valencia tiene muchas ganas de ponerse a las órdenes de Simeone: "Hasta ahora nunca he trabajado con él, pero lo que sé desde fuera es que lleva muchos años compitiendo al máximo nivel y que transmite valores a sus jugadores como compromiso y trabajo. Creo que son cosas muy importantes para conseguir objetivos, lo que más me suena sobre él son estas palabras".

El centrocampista internacional francés y centroafricano, que firmó hace tres días su nuevo contrato con el Atlético por esta y tres temporadas más, al llega traspasado desde el Valencia, se mostró "ilusionado" de estar en el club madrileño y dijo que es "un orgullo llevar esta camiseta".

"No puedo esperar a jugar mi primer partido", continuó el pivote galo, fichado para suplir la salida del ghanés Thomas Partey, que abonó su cláusula de rescisión para salir al Arsenal inglés el último día de mercado, lo que dio al Atlético 30 días más para fichar un recambio.

"Lo que puedo aportar es trabajo y compromiso. Creo que eso es lo más importante y después quizás pueda aportar más cosas", añadió el nuevo centrocampista rojiblanco, que usará el dorsal 4, dejado por el colombiano Santiago Arias al irse cedido al Bayer Leverkusen alemán.

En su nuevo equipo, con el que cumplimentará su primer entrenamiento en grupo este jueves a las 17.00 horas, cuenta con un ex compañero, el extremo belga Yannick Carrasco, con el que coincidió dos temporadas en el Mónaco (2013-14 y 2014-15). "Vivimos cosas muy buenas en el pasado, ahora toca el presente y el futuro. Estoy muy contento de convivir con él otra vez porque es un chico muy bueno, a nivel profesional y personal", opinó.

Kondogbia ha conocido el ambiente de los aficionados rojiblancos en las varias veces que se ha enfrentado al Atlético, tanto en su etapa con el Sevilla (cinco partidos entre Liga y Copa entre la 2012-13 y la 2013-14, cuatro derrotas y un empate) y el Valencia (cinco partidos ligueros desde 2017, con cuatro empates y una derrota).

"Por desgracia ahora no podemos disfrutar de la afición, pero es una afición que siempre te transmite esos valores de familia. Hablé con el presidente, Enrique Cerezo, y la primera cosa que me dijo es que es un club muy familiar, que lleva unos valores como el trabajo, el compromiso, superarse a sí mismo, la humildad sobre todo... Creo que esas cosas son muy importantes en el fútbol y en la vida", insistió el nuevo centrocampista del Atlético de Madrid.