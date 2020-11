Kondogbia volvió a entrenar por sus compañeros, pero él no quería

Kondogbia está a punto de fichar por el Atlético de Madrid. Después de una curiosa ausencia por una supuesta lesión, volvió a entrenar con el Valencia, pero, tal y como indica el diario 'AS', no lo hizo porque él quisiera, sino por sus compañeros. Respecto al club y al cuerpo técnico, no quería tener ningún gesto: deseaba irse.

De hecho, los capitanes del equipo le daban por perdido desde que comenzaron a ver su actitud. Con mucha experiencia en el plantel, eran conscientes de que un compañero que no mostraba el ímpetu por ejercitarse que otros tenía la cabeza más fuera que dentro de la realidad 'che'.

En el cuerpo técnico, no ha sentado nada bien esta forma de llevar la situación. Javi Gracia ha estado defendiendo la versión de que Geoffrey no iba a entrenar porque estaba lesionado y, aun así, el futbolista solo acudió a la Ciudad Deportiva por el resto de jugadores, no por él.

Lo único que queda por resolver de esta incómoda tesitura es la oficialidad de su traspaso al Atlético de Madrid. Aunque la cadena 'SER' apuntaba a un pago de entre 15 y 20 millones de euros, 'AS' asegura que el abono podría ir desde los 12 a algo más de 15.